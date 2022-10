Tin công nghệ 6/10: iPhone 14 Plus ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng

- iPhone 14 Plus ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng

Càng tới gần ngày "lên kệ" chính thức, thời gian giao hàng của iPhone 14 Plus càng kéo dài, dự báo nhu cầu mạnh hơn.

Kể từ khi ra mắt, iPhone 14 Pro đã chứng tỏ là mẫu iPhone phổ biến với người tiêu dùng. Trong tuần thứ tư ra mắt, tình hình cũng không có nhiều thay đổi, ghi nhận nhu cầu mạnh mẽ đối với các mẫu iPhone 14 Pro, nhu cầu với các mẫu iPhone 14 tiêu chuẩn yếu hơn.

Tuy nhiên, sự thay đổi đang đến với iPhone 14 Plus. Đó là việc iPhone 14 Plus sẽ được bán ra chính thức từ ngày 7/10, thời gian giao hàng của chiếc iPhone này đang có xu hướng kéo dài hơn. Nhà phân tích JP Morgan cho rằng đây là một dấu hiệu cho thấy iPhone 14 Plus đang được người tiêu dùng ưa chuộng khi ngày “lên kệ” ngày một gần hơn.

- Vivo nâng cấp máy ảnh cho dòng smartphone V25 mới

Vivo vừa tung ra thị trường Việt Nam hai chiếc smartphone thuộc dòng V Series, gồm V25 5G và V25e. Cả hai máy tập trung vào khả năng chụp ảnh và thiết kế bên ngoài.