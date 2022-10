Tin công nghệ 4/10: iPhone 14 Pro Max xách tay đã rẻ hơn hàng chính hãng

Mạng xã hội TATU có một số tính năng nổi bật như: bình luận bằng Text to Text, Voice to Text, Voice to Voice (bình luận bằng giọng nói). Bên cạnh đó còn có tính năng kiếm tiền bằng các nội dung âm thanh; tổ chức các phòng livestream bằng âm thanh (livetalk);... Ứng dụng này hướng tới trở thành một nền tảng mạng xã hội sử dụng âm thanh để giải trí, chia sẻ và kiếm thêm thu nhập.

- Hệ thống thông tin của Việt Nam hứng chịu hơn 9.500 sự cố tấn công mạng

Trong tháng 9/2022, số cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam là 988 cuộc, nâng tổng số sự cố tấn công mạng và các hệ thống trong nước trong 9 tháng qua lên 9.519.

Theo Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, trong tháng 9 đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước xử lý 988 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, tăng 8,9% so với tháng 8/2022 và tăng 19,9% so với cùng kỳ tháng 9 năm ngoái.

Thống kê của NCSC cũng cho thấy, trong quý III/2022, hệ thống kỹ thuật của Trung tâm này đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 2.878 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, tăng 15,5 % so với quý III năm 2021.

Tính lũy kế từ đầu năm 2022 đến hết tháng 9, Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 9.519 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Như vậy, trung bình trong 9 tháng đầu năm 2022, mỗi tháng có gần 1.060 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam.