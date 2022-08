Tin công nghệ 31/8: Doanh thu công nghiệp CNTT tháng 8 tăng cao

Về lĩnh vực Kinh tế số, tính đến ngày 19/8/2022, Chương trình SMEdx (Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số) đã có khoảng 379.865 doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận và trải nghiệm các nền tảng số Make in Việt Nam xuất sắc do Chương trình tuyển chọn và có 56.267 doanh nghiệp chính thức sử dụng các nền tảng của Chương trình.

Về lĩnh vực Công nghiệp ICT, doanh thu công nghiệp CNTT trong tháng 8/2022 ước đạt 334.866 tỷ đồng tăng trưởng 19% so với cùng kỳ 2021 (281.172 tỷ đồng) và tăng trưởng 36,56% so với tháng 7/2022 (245.220 tỷ đồng). Doanh thu tăng đột biến do chính sách mở cửa nền kinh tế của Chính phủ tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu và sản xuất của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI tiếp tục tăng.

Trong năm 2021 đã có 27 địa phương ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp CNTT, doanh nghiệp công nghệ số, đến năm 2022 có 43/63 địa phương đã ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số. Trong thời gian tới, Cục công nghiệp CNTT-TT sẽ tiếp tục bám sát, đôn đốc các địa phương để hết năm 2022, 63 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch phát triển DN công nghệ số.

- Hơn 130 công ty công nghệ là mục tiêu của chiến dịch lừa đảo quy mô lớn