Tin công nghệ 30/10: Apple đứng đầu 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2022

Xếp hạng của Brand Finance đo lường giá trị của các thương hiệu - được xem là tài sản vô hình liên quan tới marketing, tạo nên bản sắc và danh tiếng của thương hiệu trong tâm trí người tiêu dùng. Công ty này đo lường giá trị thương hiệu về mặt tài chính, theo đó tính toán xem thương hiệu đáng giá thế nào đối với công ty sở hữu nó.

- FPT mở 5 cửa hàng S.Studio by FPT mới

Ngày 29/10/2022, FPT Shop đồng loạt khai trương 5 cửa hàng S.Studio by FPT theo mô hình Samsung Premium Stores (SPS), cửa hàng ủy quyền cao cấp được thiết kế theo tiêu chuẩn của Samsung toàn cầu.

Theo đó, 5 cửa hàng S.Studio by FPT tại số 216 Thái Hà, P. Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, 609 Ngô Gia Tự, P. Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, 145/4B Phan Đình Phùng, P. Lái Thiêu, 27/17 Khu phố Bình Phước B, P. Bình Chuẩn và 139/1 Khu phố 1A, P. An Phú, Thị xã Thuận An, Bình Dương sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Tại chuỗi cửa hàng ủy quyền cao cấp S.Studio by FPT, khách hàng sẽ thoải mái trải nghiệm và mua sắm hệ sinh thái Galaxy toàn cầu cả về không gian, sản phẩm và dịch vụ. Các cửa hàng S.Studio này hứa hẹn sẽ là nơi lý tưởng để các ‘Samfans’ thoải mái trải nghiệm đầy đủ các sản phẩm mới nhất của Samsung, bao gồm toàn bộ dòng sản phẩm điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và tai nghe… trong không gian chuẩn cao cấp của Samsung toàn cầu.

Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên viên tư vấn và cố vấn kỹ thuật tại S.Studio by FPT đều trải qua quá trình chọn lọc và đào tạo bởi các chuyên gia Samsung để có thể giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.