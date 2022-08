Tin công nghệ 3/8: Một số website cơ quan nhà nước bị tin tặc chèn quảng cáo đánh bạc, mại dâm

Hiện, Alphabet Inc đã tung ra các bản cập nhật Google Maps dành cho cả hệ điều hành Android và iOS để cung cấp những hình ảnh tầm nhìn từ trên cao của gần 100 địa danh nổi tiếng trên thế giới, như: Nhà tù liên bang Alcatraz ở San Francisco, Tháp đồng hồ Big Ben ở London và Tòa nhà Empire State ở thành phố New York.

Theo đó, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, thời gian vừa qua, Bộ Công an phát hiện nhiều trang thông tin/cổng thông tin điện tử (trang TTĐT) của sở, ban, ngành, cơ quan tại một số tỉnh, thành phố bị lợi dụng đăng tải trái phép nội dung quảng cáo hoạt động đánh bạc, mại dâm gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan nhà nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh mạng, an toàn thông tin.

Nguyên nhân xảy ra vấn đề nêu trên là do mục tiêu hàng đầu các tin tặc nhắm tới tấn công, khai khác là các trang web có tên miên gov.vn (tên miền dùng cho các cơ quan nhà nước); các trang TTĐT của cơ quan nhà nước thường cho phép bất kỳ ai cũng có thể đăng tải nội dung tại phần bình luận, hỏi đáp, phản ánh do đó khó kiểm soát nội dung đăng tải, hiển thị.

Một số trang TTĐT tồn tại lỗ hổng bảo mật, bị tin tặc tấn công, khai thác, chiếm quyền điều khiển máy chủ, từ đó đăng tải các nội dung quảng cáo đánh bạc, mại dâm; thậm chí có tình trạng quản trị viên một số trang TTĐT cố tình đăng tải nội dung quảng cáo vi phạm pháp luật nhằm mục đích cá nhân.

- Dịch vụ chữ ký số từ xa Viettel MySign được cấp phép

Dịch vụ chữ ký số từ xa MySign là sản phẩm phù hợp để thực hiện ký đa dạng các loại tài liệu, văn bản trên môi trường số (online) như: dịch vụ công, thuế điện tử, hải quan điện tử, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, bệnh án, học bạ… ngay trên điện thoại di động giúp tiết kiệm thời gian ký kết và chi phí đầu tư quản lý hồ sơ giấy tờ.

Dịch vụ sử dụng công nghệ bảo mật xác thực 2 lớp theo tiêu chuẩn eIDAS của Châu Âu- tiêu chuẩn cao nhất về sự an toàn, tin cậy, bảo mật trong giao dịch điện tử. Đây là yếu tố quan trọng nhất giúp khách hàng yên tâm khi thực hiện các giao dịch ký kết trên môi trường số.

Bên cạnh đó, thủ tục cấp phát chứng thư số của thuê bao có thể bằng các hình thức truyền thống hoặc sử dụng hồ sơ điện tử theo quy định và được đối soát với cơ sở dữ liệu thuê bao viễn thông của Viettel đã được xác minh thông tin chính chủ.