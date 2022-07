Tin công nghệ 29/7: Dùng trợ lý ảo hộ trợ cư dân chung cư

- No More Ransom đã giúp hơn 1,5 triệu người dùng mở khóa thiết bị

No More Ransom, sáng kiến được đưa ra nhằm giúp đỡ các nạn nhân của ransomware mở khoá các tệp bị mã hoá của họ, vừa kỷ niệm sáu năm thành lập. Kể từ khi ra mắt, sáng kiến này đã phát triển từ 4 lên đến 188 đối tác và đã đóng góp 136 công cụ giải mã 165 chủng loại ransomware. Nhờ đó, No More Ransom đã giúp hơn 1,5 triệu người trên toàn thế giới giải mã các thiết bị của họ, với 37 ngôn ngữ có sẵn trong dự án. Tại khu vực Đông Nam Á, dự án đã giúp đỡ gần 30.000 nạn nhân của ransomware từ tháng 07/2021 đến cuối tháng 06/2022.

Phần lớn người dùng tận dụng tối đa các công cụ giải mã ransomware miễn phí đến từ Việt Nam, Indonesia và Malaysia. Ghi nhận về số lượt tải xuống các công cụ giải mã của Kaspersky cho thấy Việt Nam có nhiều lượt tải nhất ở khu vực Đông Nam Á, tiếp đến là Indonesia và Thái Lan.

Ransomware mã hoá thông tin có giá trị được lưu trữ trên máy tính của nạn nhân bằng cách lây nhiễm qua các trang web lừa đảo và không an toàn, phần mềm tải xuống, tệp đính kèm độc hại và thông qua các cuộc tấn công RDP (giao thức kết nối máy tính từ xa) và khai thác các máy chủ có kết nối Internet dễ bị tấn công.

