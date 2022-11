Tin công nghệ 26/11: iPhone 15 Pro sẽ trang bị công nghệ mới chưa từng có

Theo số liệu từ New York Times, dịch vụ trả phí Twitter Blue được gần 140.000 người đăng ký từ ngày 10/11 đến 15/11.

Cụ thể, số liệu trên được trích xuất bởi Travis Brown, lập trình viên tại Berlin (Đức). Anh đã tìm được hơn 137.000 tài khoản Twitter Blue mới từ ngày 10/11 đến 15/11 nhờ một thuật toán tự xây dựng.

Travis Brown đã tải dữ liệu, bao gồm danh sách người theo dõi của người dùng, thời lượng sử dụng, ngày gia nhập Twitter và tình trạng xác thực rồi tổng hợp số lượng người dùng đã đăng ký trả phí.

Gói Twitter Blue mới được Elon Musk triển khai từ tháng 10 và gặp vô số rắc rối. Với giá 7,99 USD, người dùng sẽ được Twitter cấp tick xanh mà không cần qua xác minh như trước. Gói được tung ra vào ngày 5/11, chỉ một ngày sau khi Musk sa thải một nửa nhân viên Twitter.

7,443 giáo viên tại 1,115 trường tiểu học ở 4 tỉnh thành Việt Nam được tập huấn giảng dạy trẻ kỹ năng sử dụng Internet An toàn và Hiệu quả, 1 triệu học sinh tiểu học hưởng lợi từ chương trình.

Sau hơn 1 năm triển khai tại Việt Nam, dự án giáo dục "Be Internet Awesome - Em an toàn hơn cùng Google" đã hoàn thành với kết quả 7,443 giáo viên tại 1,115 trường tiểu học ở 4 tỉnh thành được tập huấn giảng dạy trẻ kỹ năng sử dụng Internet An toàn và Hiệu quả, và hơn 1 triệu học sinh hưởng lợi từ chương trình. Trong đó, tài liệu tập huấn của chương trình dành cho giáo viên Tiểu học cũng đã được thẩm định và phê duyệt bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo.