Tin công nghệ 24/7: Triều Tiên đối đầu Mỹ vì tiền điện tử

- Isuzu trình làng dòng xe All New mu-X cải tiến toàn diện

Ngày 23/7, Công ty TNHH ô Tô Isuzu Việt Nam (IVC) tổ chức sự kiện ra mắt và lái thử All New mu-X tiêu chuẩn khí thải Euro 5 tại TP.HCM. Dòng xe mới được cải tiến ngoại thất, nội thất, công nghệ cùng hàng loạt tính năng an toàn, vừa đa dụng và đáp ứng các tiêu chuẩn về khí thải Euro 5 thân thiện môi trường.

Đây được xem là một bước thay đổi ngoạn mục và tiên tiến nhất mà khách hàng chưa từng thấy đối với mu-X trước đây, nhằm mang đến đa dạng lựa chọn và trải nghiệm tốt hơn cho người dùng tại Việt Nam.