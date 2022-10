Tin công nghệ 2/10: Apple sẽ cho phép dùng thử kết nối vệ tinh của iPhone 14

Do đã ngừng phân phối trong 5 năm, iPhone 6 bị Apple đưa vào danh sách hàng cổ, chỉ còn được cập nhật phần mềm và sửa chữa linh kiện.

Apple vừa đưa iPhone 6 vào danh sách "thiết bị cổ" (vintage). Theo định nghĩa của Táo khuyết, một sản phẩm bị xem là cổ nếu không còn phân phối trong hơn 5 năm và ít hơn 7 năm. Dù vậy, hãng vẫn còn cung cấp linh kiện và sửa chữa thiết bị cổ trong khoảng thời gian này.

Trước đó, iPhone 6 Plus bị đưa vào danh sách hàng cổ vào tháng 2. Theo 9to5Mac, lý do iPhone 6 xuất hiện trong danh sách trễ hơn bởi Apple vẫn bán model này tại một số quốc gia sau khi ngừng sản xuất iPhone 6 Plus.