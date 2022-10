Tin công nghệ 19/10: iPhone 14 bị lỗi SIM

Nhấn mạnh tấn công mạng đang xếp đầu danh sách mối đe dọa với cơ quan, doanh nghiệp, đại diện VNCERT/CC, Cục An toàn thông tin chỉ rõ, nếu các đơn vị không chuẩn bị trước thì rủi ro trong chuyển đổi số sẽ rất lớn.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Phó Giám đốc VNCERT nhấn mạnh, tấn công mạng đang đứng đầu danh sách mối đe dọa hiện tại với các cơ quan, tổ chức nhà nước cũng như các doanh nghiệp trên thế giới và tại Việt Nam.

Các chiến dịch tấn công mạng được vận hành bởi những nhóm hacker như DeathStalker, DarkBasin, APT27, APT29, Unit 8200, Lazarus Group… đã và đang gây ra nhiều thiệt hại cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn cầu. Đơn cử như sự cố tấn công mạng Solarwinds hồi năm 2020 đã khiến cho hơn 18.000 khách hàng bị ảnh hưởng, trong đó có 44% nạn nhân thuộc lĩnh vực ICT gồm cả những hãng công nghệ lớn như Microsoft, FireEyes…

Nhận định Việt Nam không nằm ngoài xu thế chung, ông Nguyễn Hữu Nguyên cho hay, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam đã và đang là mục tiêu của nhiều nhóm tấn công có chủ đích - APT.

- Mark Zuckerberg chế nhạo Apple

CEO Meta khẳng định ứng dụng nhắn tin của Apple hoàn toàn thua kém so với WhatsApp, và còn chê cười những tin nhắn màu xanh dương, xanh lá kệch cỡm của Táo khuyết.

CEO Meta dường như đang chọn Apple là đối tượng chính để chỉ trích. Sau khi nói rằng nền tảng VR của Apple không có lợi cho người dùng vào tuần trước, Mark Zuckerberg lại tiếp tục chế giễu ứng dụng nhắn tin của Apple.

Hôm 17/10, trên Instagram cá nhân, CEO Meta đăng một tấm ảnh quảng cáo WhatsApp, khẳng định rằng nền tảng nhắn tin này có độ an toàn và riêng tư hơn hẳn so với iMessage. Will Cathcart, Giám đốc WhatsApp, cũng chia sẻ nội dung tương tự trên trang Twitter của mình.