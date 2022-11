Tin công nghệ 17/11: Linh kiện quan trọng nhất trên iPhone sẽ được sản xuất ở Mỹ

Chương trình thực tập sinh tài năng hiện đang là xu hướng của các Tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới. Năm nay, chương trình của Viettel đã thu hút các sinh viên khối ngành CNTT trên toàn cả nước, tập trung vào năm lĩnh vực: Cloud, Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo, An toàn thông tin, Internet of Things và Marketing. Từ hơn 1.000 hồ sơ tham dự, ban tổ chức đã chọn được 115 ứng viên để đào tạo và thực tập tại các dự án trọng điểm thuộc các đơn vị thành viên của Viettel.

Kết thúc chương trình, đã có hơn 40 sinh viên xuất sắc được kí hợp đồng lao động chính thức vào làm việc ở Viettel, được hưởng các chế độ đãi ngộ tương đương những nhân sự đã tốt nghiệp.

Hiện tại nhân sự Viettel có 29,3% là chuyên gia công nghệ cao, bên cạnh đó 25% cán bộ Viettel có bằng thạc sĩ và tiến sĩ. Mục tiêu tới năm 2025, Viettel trở thành điểm đến hàng đầu đối với nguồn nhân lực chất lượng cao (Talent-Hub), đứng số 1 trong các doanh nghiệp Việt Nam và Top 10 doanh nghiệp châu Á.

- Ví điện tử phổ biến trên mạng xã hội: Momo gấp gần 13 lần ZaloPay

Top 5 công ty thanh toán điện tử (ví điện tử) phố biến trên mạng xã hội trong tháng 10/2022 theo thống kê của Hệ thống Giám sát và Phân tích thông tin trên môi trường mạng (Reputa) tuy không thay đổi về thứ tự nhưng khoảng cách về mức độ phổ biến giữa ví đầu và ví cuối là khá lớn…

Thông tin của Reputa, cho biết tổng điểm về mức độ phổ biến đối với các ví điện tử trên mạng xã hội trong tháng 10 tiếp tục giảm 14,6% so với tháng 9, tuy nhiên MoMo vẫn tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng công ty thanh toán điện tử với tổng điểm gấp 2,9 lần so với vị trí thứ 2 là VNPay và gấp gần 13 lần so với vị trí thứ 5 là ZaloPay.