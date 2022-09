Tin công nghệ 16/9: Vỡ mộng xách tay iPhone 14 giá rẻ từ Thái Lan, Singapore

Giống như Apple Store ở Singapore, cửa hàng của Táo khuyết tại Thái Lan cũng thông báo không bán iPhone 14 cho khách vãng lai trong ngày 16/9. Do đó, việc nhiều người kỳ vọng mua máy giá rẻ, trong đợt bán đầu tiên từ Thái Lan về kiếm lời khó thực hiện.

Tại sự kiện Far Out, Apple không trực tiếp đề cập đến dung lượng pin chính xác của dòng iPhone 14. Đây là điều nhiều người dùng quan tâm. Và mới đây, thời lượng pin của iPhone 14 series đã được tiết lộ tại Trung Quốc.

Theo 9to5Mac, ba trong số bốn mẫu iPhone 14 có dung lượng pin lớn hơn so với iPhone 13 năm ngoái. Trong khi đó, iPhone 14 Pro Max lại có viên pin nhỏ hơn một chút so với iPhone 13 Pro Max.

Đáng chú ý, mặc dù kích thước màn hình 6,7 inch lớn hơn và thiếu một số tính năng của mẫu Pro, iPhone 14 Plus có thời lượng pin lâu nhất từ ​​trước đến nay so với bất kỳ chiếc iPhone nào. Tuy nhiên, các kết quả thử nghiệm cho thấy iPhone 14 Pro Max vẫn có thời lượng pin lâu nhất. Nguyên nhân có thể là do màn hình ProMotion có khả năng tăng tốc độ làm mới và tiêu thụ điện năng thấp hơn.

