Tin công nghệ 16/10: Facebook, Google nộp hơn 4.000 tỷ đồng tiền thuế

Bộ ứng dụng văn phòng của nhà sản xuất phần mềm Mỹ có tên mới là Microsoft 365. Tên mới được công bố tại hội nghị Ignite ngày 12/10.

Cụ thể, website Office.com, ứng dụng Office trên Android, iOS và Windows đều sẽ được đổi thành Microsoft 365 cùng với thiết kế và bộ biểu tượng hoàn toàn mới.

Mặc dù khá tương đồng với bộ Office cũ, Microsoft 365 cũng sẽ có nhiều thay đổi lớn. Trong đó, Microsoft sẽ thay đổi cách bán ứng dụng. Từ giờ, 365 sẽ thu phí hàng tháng thay vì trả hết một lần như Office trước đây.

- Người dân cần làm gì khi phát hiện trang web lừa đảo?

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ các trang web lừa đảo, giả mạo, ngoài việc gửi phản ánh tới cơ quan công an địa phương gần nhất, các cơ quan, tổ chức và người dùng cá nhân có thể thông tin trực tuyến tới Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, qua trang cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam tại địa chỉ canhbao.ncsc.gov.vn.