Tin công nghệ 14/11: iPhone 15 có thể tăng giá mạnh

Amazon cho biết hàng nghìn mặt hàng đủ điều kiện để giao bằng UAV, một tỷ lệ nhỏ trong số lượng khổng lồ các loại hàng hóa có sẵn trên thị trường doanh nghiệp.

Prime Air triển khai chậm chạp kể từ khi bắt đầu thử nghiệm năm 2013. Chương trình thực hiện 1 lần giao hàng bằng UAV năm 2016 nhưng theo thông cáo báo chí của Amazon, gặp phải những trở ngại lớn như chi phí khiến giá thành lên cao và sự cố kỹ thuật. Chương trình đạt được cột mốc quan trọng tháng 8/2020 khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ cấp phép cho Amazon vận hành máy bay không người lái.

- Mỹ xây dựng tổ hợp cộng đồng nhà ở in 3D đầu tiên ở Texas

Tiên phong trong lĩnh vực in 3D quy mô lớn, công ty ICON 3DTech công bố khởi động xây dựng Cộng đồng 100 ngôi nhà in 3D, đồng thiết kế với công ty BIG - Bjarke Ingels Group và công ty xây dựng Lennar thực hiện.

Nằm ở phía bắc Austin trong thành phố Georgetown, Tập thể những Khởi đầu tại Wolf Ranch - "The Genesis Collection at Wolf Ranch" sẽ trở thành khu nhà đầu tiên và lớn nhất trên thế giới được xây dựng bởi một đội ngũ robot tích hợp các kỹ thuật xây dựng in 3D.