Tin công nghệ 13/8: Việt Nam xếp thứ 2 thế giới về lượng truy cập website Pi Network

- Epson bán dòng máy in ảnh khổ lớn SureColor tại Việt Nam

Epson vừa cho ra mắt sản phẩm máy in ảnh mới nhất SC-P8530D thuộc dòng máy in ảnh chuyên nghiệp SureColor P-series tại thị trường Việt Nam.

Với chức năng cuộn kép cơ bản, SC-P8530D cho chất lượng hình ảnh chuyên nghiệp phù hợp với mọi nhu cầu in ấn khác nhau của doanh nghiệp. Mẫu máy có tốc độ nhanh hơn khoảng 1.8 lần so với các mẫu máy tiền nhiệm, SC-P8530D cũng tương thích với nhiều loại vật liệu in khác nhau; ở dạng cuộn hoặc tờ rời và có thể in với chiều rộng vật liệu in lên đến 44 inch.

Cùng với các tính năng xử lý và tải giấy tiên tiến mới như: lấy giấy cuộn tự động, chuyển đổi 3 chế độ căng, tải cuộn tự động và chuyển đổi giấy tự động, cho phép cài đặt và in ấn liên tục một cách dễ dàng…

Máy in ảnh Epson SureColor SC-P8530D sẽ có mặt trên thị trường Việt Nam từ quý 3 năm 2022.