Tin công nghệ 12/11: Người Việt cần trung bình bao nhiêu ngày làm việc để có thể mua iPhone 14 series?

Philippines cũng là một nơi có giá iPhone 14 xa vời so với thu nhập người dân. Nó đòi hỏi khoảng 90,9 ngày làm việc với mức thu nhập trung bình để sở hữu chiếc điện thoại này. Điều thú vị là iPhone tại đây gần như không đắt bằng ở Thổ Nhĩ Kỳ, với giá bán 997 USD (gần 24 triệu đồng), tương đương với Áo và Hungary.

- Apple ra mắt tính năng mới giúp bạn hạn chế bị quấy rối

Trong bản cập nhật iOS 16.1.1 và iOS 16.2 beta, Apple đã bổ sung tùy chọn Everyone for 10 Minutes nhằm hạn chế việc phát tán thư rác thông qua AirDrop.

Theo 9to5mac, tùy chọn Everyone for 10 Minutes trên AirDrop hiện chỉ có sẵn tại Trung Quốc nhằm hạn chế lượng thời gian mà người dùng iPhone có thể nhận tệp không dây từ người lạ.

Mặc định tính năng AirDrop sẽ có 3 tùy chọn gồm Receiving off (không nhận), Contacts Only (chỉ danh bạ) và Everyone (mọi người).

Khi tùy chọn Everyone (mọi người) được kích hoạt, bất kỳ người dùng iPhone nào ở gần đều có thể gửi hình ảnh, video, tệp… cho bạn thông qua AirDrop. Điều này sẽ làm xuất hiện cửa sổ thông báo với tùy chọn Accept (chấp nhận) hoặc Deny (từ chối), và không giới hạn thời gian.

- Shell Recharge Solutions cung cấp bộ sạc tại nhà cho VinFast châu Âu