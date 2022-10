Tin công nghệ 1/11: Phone 14 phiên bản Pro khan hàng, người dân có tiền cũng khó mua

Một số công ty hàng đầu Úc, bao gồm Optus (hãng viễn thông lớn thứ hai Úc, thuộc sở hữu của Singapore Telecommunications Ltd) và Medibank Private Ltd (công ty bảo hiểm sức khỏe lớn nhất Úc) đã bị tấn công dữ liệu gần đây, có khả năng làm lộ thông tin chi tiết của hàng triệu khách hàng.

Các chuyên gia công nghệ cho biết Úc đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng chỉ vì sự thiếu hụt kỹ năng khiến lực lượng an ninh mạng thiếu nhân lực, làm việc quá sức không đủ trang bị để ngăn chặn chúng.

- Sự cố tấn công mạng vào các hệ thống tại Việt Nam trong tháng 10 giảm hơn 13%

Theo thống kê, trong tháng 10/2022, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 857 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm 13,3% so với tháng 9/2022 và tăng 8,1% so với cùng kỳ tháng 10 năm ngoái.

Như vậy, sau 2 tháng liên tiếp – tháng 8 và tháng 9/2022, các cuộc tấn công mạng vào hệ thống thông tin tại Việt Nam gây ra sự cố gia tăng hơn so với tháng trước đó, đến tháng 10 vừa qua số sự cố tấn công mạng đã giảm 131 cuộc, tương ứng trên 13,3%.