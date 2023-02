Tìm thấy thi thể nữ sinh mất tích nghi do bị lừa đảo ở Hải Phòng

Cầu Kiền - nơi tìm thấy một số vật dụng của nạn nhân. Ảnh: Thanh Nga.



Trước đó, UBND xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng, nhận được đơn trình báo của gia đình ông N.Q.D. (sinh năm 1973, trú tại An Phong, An Hưng) về việc con gái là N.T.H.H. (sinh năm 2004) mất tích.