Tìm thấy thi thể nữ ca sĩ 29 tuổi trong phòng khách sạn ở Hàn

Haesoo qua đời ở tuổi 29, nghi do tự tử. Ảnh: IG.

Theo Kpop Reporter, Haesoo sinh tháng 12/1993. Cô theo học chuyên ngành pansori (loại hình âm nhạc diễn xướng bằng âm giai nhạc thính phòng truyền thống) tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc.

Cô ra mắt vào tháng 11/2019 với album đầu tay My Life, My Way. Nghệ danh Haesoo mang ý nghĩa “sâu và sáng như biển cả”. Năm 2021, cô phát hành album đơn thứ hai Ggonggmuni. Người đẹp được cho là trở nên nổi tiếng hơn khi xuất hiện trên các chương trình như The Trot Show, AM Plaza và Gayo Stage.