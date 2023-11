Tìm thấy thi thể cô gái phụ bán quán nước giải khát

Sáng 10/11, Công an huyện Bến Lức phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi được tìm thấy trên sông Vàm Cỏ Đông đoạn đi qua xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức.

Hình ảnh L. được đưa lên mạng để tìm kiếm (Ảnh: Cộng đồng Bến Lức).