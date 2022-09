Tìm thấy niềm hy vọng khi giá xăng tăng và xã hội suy thoái

Ông viết thêm “Chúng ta đã nhận được chỉ dấu đặc biệt nhất về sự thật của cuộc sống, khiến tôi tiếp tục tự mình suy ngẫm. Đó là khi những biểu đạt đẹp đẽ và hoàn hảo nhất về khát khao tinh thần của con người xuất hiện, không phải từ giấc mơ tự do trong bất kỳ biểu hiện nào, mà là từ những người sống trong các trại lao động cưỡng bức của Liên Xô cũ.”

Ông nói rằng bạn sẽ không nghe thấy mặt tích cực của việc chịu đựng những khó khăn trong các bản tin, vì phương tiện truyền thông thật sự không muốn biết về điều ấy. Có lẽ đó là bởi vì sự chịu đựng gian khó giúp bạn giác ngộ, là việc mà truyền thông không muốn bạn đạt được.

Ông Muggeridge viết tiếp như sau:

“Tôi đang đọc về điều ấy trong một bài luận văn dài do tác giả người Nam Tư Mihajlo Mihajlov, người đã từng trải qua vài năm trong nhà tù ở Nam Tư, viết. Ông dẫn chứng hết trường hợp này đến trường hợp khác về những người như tiểu thuyết gia Solzhenitsyn, nói rằng họ đã đạt được giác ngộ khi sống trong trại lao động cưỡng bức. Chỉ khi mất đi tự do, họ mới hiểu tự do là gì, chỉ khi dường như không còn tương lai, họ mới hiểu mục đích của cuộc sống là gì. Ngoài ra, họ còn nói rằng khi bạn phân vân lựa chọn giữa cứu rỗi linh hồn hay thể xác, người nào chọn cứu rỗi linh hồn sẽ tập trung được sức mạnh của mình và do đó tiếp tục sống còn, trong khi người nào đánh đổi linh hồn để cứu lấy thể xác sẽ trả giá bằng việc đánh mất cả thể xác lẫn linh hồn.”