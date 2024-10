Tìm thấy 2 trẻ tại Mái ấm Quan Âm mất liên lạc với gia đình

Hai trẻ em tại Mái ấm Quan Âm từng được đưa về một ngôi chùa tại tỉnh Bình Phước. Đến nay, cả 2 bé đã được tìm thấy và làm thủ tục bàn giao cho gia đình. Ngày 26/10, UBND quận 12 (TPHCM) có báo cáo nhanh liên quan vụ 2 trẻ em tại Mái ấm Quan Âm mất liên lạc với gia đình. Ngày 25/10, sau khi tiếp nhận thông tin trình báo từ người thân không gặp được con tại Mái ấm Quan Âm, UBND quận 12 đã chỉ đạo lực lượng công an xác minh. Qua làm việc, quản lý cơ sở Mái ấm Quan Âm cho biết, nơi đây chỉ cho phép chăm sóc, nuôi dưỡng tối đa 33 trẻ nên đưa 2 bé trên đến chùa Thanh Nghiêm (tỉnh Bình Phước) từ tháng 8. Công an trích xuất dữ liệu camera của một quán ăn gần Mái ấm Quan Âm phục vụ điều tra (Ảnh: Lê Trai). Đêm 24/10, 2 trẻ đã được đưa về Mái ấm Quan Âm để thân nhân thăm gặp. Đến tối 25/10, các cơ quan chức năng đã liên lạc với mẹ của 2 đứa trẻ, thực hiện thủ tục bàn giao. Đồng thời, UBND quận 12 đã thực hiện kiểm tra đột xuất cơ sở Mái ấm Quan Âm để xử lý vi phạm theo quy định. Trước đó, chị T. (31 tuổi) và chị A. (33 tuổi) trình báo công an về việc họ không biết tung tích của con mình. Cả 2 cho biết họ mang thai vào năm 2023 và được chủ Mái ấm Quan Âm nhận chăm sóc đến khi sinh con vào tháng 4. Sau đó, chủ mái ấm cho mỗi người 6 triệu đồng và ký cam kết họ sẽ không nhận lại con khi trẻ chưa đủ 18 tuổi. Hàng tháng, 2 người mẹ thường đến mái ấm để thăm con. Tuy nhiên, họ trình bày từ tháng 9 đến nay, cả 2 không được gặp con. Liên hệ với chủ cơ sở, nhưng không được hỗ trợ thăm con. Nghi ngờ con bị mất tích, 2 người mẹ đến Công an phường Hiệp Thành, quận 12, để trình báo vụ việc. Theo nhà chức trách, bước đầu họ ghi nhận có 2 người mẹ trình báo con bị mất tích sau khi đưa vào mái ấm này, ngoài ra có một số thông tin về việc nhiều phụ huynh khác cũng bị mất liên lạc với con. Do đó, lực lượng chức năng đang khẩn trương làm rõ.