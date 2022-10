Tìm ra phương thức mới để ngăn ngừa ung thư gan

Sự mất cân bằng tương tự trong các tế bào hình sao và mối liên quan của nó với việc tăng nguy cơ phát triển ung thư cũng được quan sát thấy ở bệnh nhân ung thư gan ở người.

Ung thư tế bào gan thường được phát hiện quá muộn để có thể chữa khỏi và hầu hết bệnh nhân tử vong trong vòng hai năm sau khi được chẩn đoán mặc dù các liệu pháp y tế mới, hiệu quả hơn như kết hợp atezolizumab và bevacizumab. Tỷ lệ mắc ung thư biểu mô tế bào gan đã tăng gấp ba lần trong 30 năm qua và dự kiến ​​sẽ còn tăng hơn nữa do tỷ lệ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu tăng lên do béo phì gia tăng.

Khám phá này làm tăng triển vọng ngăn ngừa ung thư gan bằng cách khôi phục sự cân bằng bình thường của các tế bào hình sao. Đây sẽ là một lợi ích to lớn cho hàng triệu người mắc bệnh gan mãn tính, những người có khả năng bị phát triển ung thư gan.

Theo Tiền Phong