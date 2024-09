Tìm ra người chuyển khoản vụ 'Rạp Xiếc Trung ương' ủng hộ bão lũ 10.000 đồng

Người chuyển khoản với nội dung "Tập thể anh em nghệ sĩ Rạp xiếc Trung ương ủng hộ" đã trình diện lãnh đạo Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Ông Trần Mạnh Cường, Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, sau khi có thông tin về việc hình ảnh sao kê ghi tắt "tap the ae rap xiec trung uong ung ho" (dịch ra là tập thể anh em Rạp xiếc Trung ương (Liên đoàn Xiếc Việt Nam) ủng hộ với số tiền 10.000 đồng, Ban Giám đốc đã đề nghị trưởng các phòng, ban kiểm tra, rà soát cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị. Kết quả, các nhân sự trong Liên đoàn Xiếc Việt Nam đều cam kết không thực hiện việc chuyển tiền như mạng xã hội lan truyền. Đến 11h ngày 13/9, người chuyển khoản 10.000 đồng với ghi chú "Tập thể anh em nghệ sĩ Rạp xiếc Trung ương ủng hộ" đến tài khoản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gọi điện đến đường dây nóng của Liên đoàn Xiếc Việt Nam thừa nhận mình là người thực hiện giao dịch này. Lãnh đạo Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã mời người này đến làm việc. Nam sinh (mờ mặt) trong buổi làm việc với các cơ quan chức năng. Ảnh: Báo Văn hóa Tại buổi làm việc, với sự có mặt của Ban lãnh đạo Liên đoàn Xiếc Việt Nam, đại diện Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan an ninh quận Hai Bà Trưng, phòng PA03, người này khai nhận mình là sinh viên năm thứ 4 tại một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Cũng theo nam sinh viên, anh có một nhóm bạn lấy tên "Rạp Xiếc Việt Nam" để thể hiện tính cách vui vẻ, linh hoạt nên khi ủng hộ đã ghi nội dung "tập thể anh em Rạp xiếc Trung ương ủng hộ" chứ không hề nghĩ tới việc mạo danh các nghệ sĩ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Phó Giám đốc Trần Mạnh Cường cho biết, nam sinh đã xin lỗi toàn thể các nghệ sĩ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam và không nghĩ đến hậu quả mình gây ra. "Bạn trẻ đã chủ động liên hệ, có mặt ngay khi được đề nghị. Tuy nhiên, sự việc cụ thể và bị xử lý như thế nào còn phải chờ kết luận của cơ quan chức năng", ông Cường cho biết. Trước đó, tối 12/9, sau khi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công khai sao kê các nhà hảo tâm ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng do bão Yagi, nhiều người xôn xao vì thông tin được cho là của Rạp Xiếc Trung ương chuyển khoản ủng hộ 10.000 đồng. NSND Tống Toàn Thắng – Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam sau đó đã khẳng định với VietNamNet không có chuyện đơn vị mình chuyển khoản số tiền đó và sẽ nhờ cơ quan chức năng điều tra.