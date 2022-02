Tìm ra danh tính nam chính trong clip 'bắt vợ' xôn xao Hà Giang

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh "bắt vợ" của các thanh niên tại một xã vùng cao thuộc tỉnh Hà Giang.

Trong clip, thanh niên trẻ đang giữ tay một thiếu nữ mặc váy dân tộc H’Mông màu vàng cam. Cô gái ra sức chống cự, cả hai giằng co ở giữa đường trước sự chứng kiến của nhiều người.

Sau một hồi, cô gái thoát ra khỏi sự kìm kẹp của chàng trai và chạy đi nhưng vẫn bị nam thiếu niên ôm chặt, khống chế.