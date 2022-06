Tìm phương tiện liên quan đến vụ TNGT làm phụ nữ chết bên vệ đường

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bà Nguyễn Thị Vinh, SN 1954, trú tại số nhà 19/38 đường Mai Sẫu, tổ dân phố Mai Sẫu, phường Đa Mai, TP Bắc Giang chết trong tư thế ngồi dựa vào dải lan can phòng hộ. Công an thành phố phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Thông qua các dấu vết để lại, nghi vấn có liên quan đến phương tiện xe mô tô khác.