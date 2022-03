Tìm người phụ nữ nhảy cầu lại phát hiện thêm thi thể nam thanh niên

Chiều 12/3, lãnh đạo Công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể một người phụ nữ và một nam thanh niên dưới mố chân cầu Thuận Phước.

Trước đó, vào khoảng 13h cùng ngày, người đi đường phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy lên cầu Thuận Phước rồi bất ngờ trèo qua lan can cầu gieo mình xuống sông tự tử. Do sự việc diễn ra quá nhanh nên người đi đường không thể can ngăn kịp thời.

Nhận tin báo, Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Đà Nẵng) phối hợp với Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an quận Hải Châu) nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Sau khi sử dụng ca nô tiếp cận mố cầu Thuận Phước, lực lượng chức năng phát hiện chị T.T.L.T. (SN 1975, trú quận Hải Châu) đã tử vong dưới mố chân cầu Thuận Phước.