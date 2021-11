Tìm người phát tán clip cô gái van xin, kêu cứu khi bị hiếp dâm tập thể trong khách sạn

Nếu người đăng nhằm mục đích xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân vật trong video, hành vi đó có dấu hiệu của tội Làm nhục người khác, theo điều 155 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án này, trước đó Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thụ lý và tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

Trước đó khoảng 4 ngày nay, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài 43 giây ghi lại cảnh 2 thanh niên khống chế để hiếp dâm một cô gái trong khách sạn. Trong video, cô gái liên tục kêu cứu, kháng cự nhưng vẫn bị 2 thanh niên này khống chế để thực hiện hành vi đồi bại của mình.