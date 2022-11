Tìm kiếm người đàn ông mất tích sau cơn mưa lớn

Chiều 24/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng của đơn vị đang tìm kiếm anh H.V.V. (SN 1985, trú xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bị đuối nước.