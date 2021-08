Tìm kiếm lỗ hổng bảo mật bảo vệ các nền tảng số phòng, chống dịch Covid-19

Hôm nay (25/8), tại Việt Nam, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT đã công bố ra mắt chương trình tìm kiếm lỗ hổng bảo mật cho các nền tảng số hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Kể từ khi được thành lập vào đầu tháng 6 đến nay, Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia do 2 Bộ TT&TT và Y tế đồng chủ trì, đã tìm kiếm, nghiên cứu và phát triển được gần 20 nền tảng và công cụ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, tiêu biểu như: Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19; nền tảng hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm và quản lý kết quả xét nghiệm; nền tảng hỗ trợ truy vết; nền tảng quản lý cách ly; nền tảng điều phối nguồn lực y tế; nền tảng kết nối người dân với các bác sĩ, nhân viên y tế và hỗ trợ người khó khăn vì dịch...

Theo đại diện Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia, các nền tảng công nghệ hỗ trợ phòng dịch đều được đặc biệt chú trọng vấn đề an toàn, bảo mật thông tin. Dữ liệu của các nền tảng liên quan đến sức khỏe của người dân, vì thế yêu cầu tính bảo mật phải cao, phải đảm bảo an toàn dữ liệu.

Để đáp ứng yêu cầu trên, mỗi nền tảng trước khi đưa vào vận hành chính thức đều đã được các chuyên gia an toàn thông tin của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ TT&TT và các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) kiểm tra, đánh giá toàn bộ các yếu tố bảo mật và an toàn thông tin của hệ thống. Quá trình hoạt động, việc kiểm tra, giám sát về an toàn, bảo mật thông tin cũng như có giải pháp bảo vệ vẫn thường xuyên được các đơn vị thực hiện.

Dẫu vậy, theo các chuyên gia, trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh và nóng như hiện nay, bất kỳ một hệ thống thông tin nào cũng phải đối mặt với các nguy cơ tấn công mạng. Việc phát hiện sớm và khắc phục kịp thời các lỗ hổng bảo mật của các ứng dụng, hệ thống sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và các thiệt hại.

Thực tế, để tăng tính an toàn cho sản phẩm thì các tổ chức phải tìm cách phát hiện và khắc phục gần như tất cả các lỗ hổng, điểm yếu đang tồn tại trên hệ thống. Tuy nhiên, trong an toàn thông tin nếu đảm bảo an toàn 99,99 % thì vẫn là chưa an toàn, vì hacker chỉ cần khai thác vào 1 lỗ hổng bảo mật bất kỳ còn chưa được phát hiện ra thì mọi nỗ lực của tổ chức đều có thể sẽ trở thành vô nghĩa.