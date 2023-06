Tìm kiếm cô gái bỏ lại xe máy trên cầu, gieo mình xuống sông Lam

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Nghệ An, đến 21h ngày 31/5, lực lượng cứu hộ và gia đình vẫn đang nỗ lực tìm kiếm chị N.T.C.T. (26 tuổi, trú tại phường Lê Mao, thành phố Vinh, Nghệ An).

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tìm kiếm chị T. (Ảnh: C. Minh).