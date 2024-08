Tìm hiểu về tiền thân của chiếc bồn cầu hiện đại ngày nay

Sáng chế của Harington gồm một bệ hình bầu dục không thấm nước sâu 2 feet với chân bệ, nước dội được dẫn từ bề một bể chứa trên gác mái. Ông cũng mô tả thiết bị của mìn - trong một cuốn sách mang tên "A New Discourse on a Stale Subject, called the Metamorphosis of Ajax" – là "jake" một thuật ngữ hay tiếng lóng để chỉ bồn cầu.

Tuy nhiên, nhà phát minh đầy sáng tạo đã phải kết thúc sự nghiệp của mình với sáng chế đầu tiên này bởi ông không thể chịu nổi sự nhạo báng đeo đẳng khi các đồng nghiệp cho rằng đây là một thiết bị vớ vẩn và vô lí.

Phát minh được cấp bằng sáng chế của Alexander Cumming năm 1775

Gần 200 năm sau, một nhà phát minh người Anh Alexander Cumming đã được cấp bằng sáng chế đầu tiên cho chiếc bồn cầu xả nước vào năm 1775. Cải tiến lớn nhất của ông là việc áp dụng một ống hình chữ S bên dưới bệ ngồi. Bên trong ống có chứa nước để ngăn không cho mùi khó chịu từ cống thâm nhập qua toa lét.