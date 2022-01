Tìm đường 'giải cứu' cho thanh long

Hiện nay, phần lớn trái thanh long của tỉnh Bình Thuận, Long An,… vẫn chủ yếu được xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc và qua đường tiểu ngạch, tiềm ẩn nhiều rủi ro, khiến người nông dân trồng thanh long dễ lâm vào tình cảnh được mùa rớt giá.

Nhiều doanh nghiệp hỗ trợ “giải cứu” thanh long. Ảnh: Tấn Thanh

Doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ thanh long

Đại diện hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market và go! thuộc tập đoàn Central Retail ngày 4/1 cho hay đã triển khai chương trình đồng hành cùng nông dân, đẩy mạnh tiêu thụ trái thanh long. Theo đó, khi mua sắm tại hệ thống siêu thị Big C, GO! và Tops Market, go!, người tiêu dùng sẽ có thể lựa chọn những trái thanh long chất lượng, được thu mua trực tiếp từ hộ nông dân và Hợp tác xã, đảm bảo chất lượng tươi ngon vừa có giá bán tốt (giá bán ngày 4/1/2022, thanh long ruột đỏ tại GO!, Big C miền Nam là 12.900 đồng/kg, và tại khu vực Hà Nội là 15.900 đồng/kg).

Hệ thống bán lẻ của Central Retail cho hay còn chế biến ra các món đồ ăn, thức uống từ trái thanh long như: ánh mì thanh long, thạch thanh long, sinh tố thanh long, nước ép thanh long, bánh bông lan từ thanh long,... để cung cấp cho người tiêu dùng. Dự kiến, ngay trong tuần đầu tiên áp dụng chương trình, các siêu thị của Central Retail sẽ tiêu thụ khoảng 20 tấn thanh long, và sẽ nâng dần sản lượng tiêu thụ căn cứ vào sức mua đang tăng mạnh từng ngày, dịp cuối năm.