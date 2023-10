Tìm được xe container liên quan vụ tai nạn làm cô gái 25 tuổi tử vong

Công an thị xã Sông Cầu đang đưa phương tiện cùng tài xế N. từ Đắk Lắk về Phú Yên để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hậu quả, cô gái 25 tuổi ngã xuống đường tử vong tại chỗ, còn người thanh niên bị thương nhẹ. Sau vụ tai nạn, xe container rời khỏi hiện trường.

Được biết, 2 nạn nhân đang đi từ TPHCM về Bình Định để lo việc gia đình, khi cách nhà khoảng 40km thì gặp nạn.

Công an thị xã Sông Cầu nhận định, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn do xe máy điều khiển vượt bên phải container không đảm bảo an toàn (vượt nơi đường cong, vượt trên cầu).

Xe máy còn thắng, dẫn đến trượt bánh té ngã, va vào hộ lan thành cầu làm văng cô gái xuống đường, đúng lúc này lốp xe sau bên phải của xe container cán qua khiến nạn nhân tử vong.