Tìm được thi thể bé gái bị bố nhẫn tâm ném xuống sông vì... ghen tuông

Khuya ngày 16/2, ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) xác nhận với Tuổi Trẻ, một người đàn ông nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông vì nghi ngờ vợ ngoại tình.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 16/2, tại xã Tam Hải (huyện Núi Thành) và khu vực cháu bé bị cha nhẫn tâm ném xuống thuộc lưu vực sông Trường Giang.