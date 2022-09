Tìm được bé gái 13 tuổi mất tích ở Bình Dương

Vào 23h ngày 21/9, Công an TP Thủ Đức đã phát hiện Mai đang ở cùng bạn tên Lê Minh Hoài (SN 2004, quê huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) tại một phòng trọ ở phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Ngày 22/9, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã tìm thấy bé Trương Thị Tuyết Mai (13 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) mà gia đình trình báo mất tích từ tối 16/9.

Công an TP Thủ Đức đã liên hệ với công an địa phương đến nhà trọ trên đưa cháu Mai và Lê Thanh Hoài về Công an phường Tam Bình để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Làm việc với công an, Mai và Hoài khai, thông qua mạng xã hội 2 người quen nhau, hai bên cũng đã gặp nhau trước đó nhiều lần.