Tìm đỏ mắt không ra chung cư dưới 30 triệu đồng/m2 tại Hà Nội, TPHCM

Trong quý vừa qua, số lượng căn hộ mở bán mới tại TPHCM đa phần đến từ giai đoạn tiếp theo của các dự án hiện hữu.

Khoảng 60% nguồn cung mới trong 9 tháng đầu đến từ một dự án khu đô thị ở phía Đông. Khoảng 96% nguồn cung mới của quý III đến từ phân khúc cao cấp và 4% nguồn cung mới còn lại thuộc phân khúc hạng sang, từ giai đoạn tiếp theo của một dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Giá bán sơ cấp của thị trường căn hộ TPHCM trong quý III đạt hơn 60 triệu đồng/m2.

Trên thị trường thứ cấp, giá trung bình đạt 45 triệu đồng/m2, tăng 3% so với quý trước. Trong khi giá thứ cấp ở phân khúc hạng sang và bình dân gần như giữ nguyên so với quý 2. Theo Bộ Xây dựng, mức tăng theo quý chủ yếu là do tăng giá thứ cấp ở phân khúc cao cấp và trung cấp, đặc biệt là đối với các dự án kề cận trung tâm như quận Bình Thạnh, TP Thủ Đức.

Tại địa phương này, chỉ còn 2 dự án chung cư bình dân với mức giá 25,5-34 triệu đồng/m2 tại quận Tân Bình. Các dự án chung cư trung cấp xuất hiện tại quận 7 và quận 8. Đối với phân khúc cao cấp, một dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm có giá lên tới khoảng 200 triệu đồng/m2.