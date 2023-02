Tìm camera hành trình vụ nam sinh trường chuyên tử nạn tại hầm chui Thanh Xuân

Đại diện Công an quận Thanh Xuân cũng cho biết, do bên trong hầm chui Thanh Xuân không có camera giám sát, nên lực lượng công an đề nghị các chủ phương tiện có camera hành trình ghi lại sự việc thì cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận, để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

“Có thông tin cho rằng do thời tiết mưa, đường trơn trượt nên nam sinh điều khiển xe máy đã tự ngã dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể của vụ việc phải qua quá trình điều tra, kết luận”, đại diện Công an quận nói.