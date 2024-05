Tìm cách 'chạy án’ cho con trai, người mẹ vướng vào tù tội

Báo giá 110 triệu đồng để "lo việc"

Theo truy tố, ngày 30/9/2019, tổ công tác của Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang đi tuần tra thì phát hiện Trần Nhật Minh (29 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Minh thừa nhận đã cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ trộm cắp, trong đó có vụ lấy trộm xe gắn máy tại xã Trung Chánh, huyện Củ Chi. Do đó, Công an huyện Hóc Môn đã bàn giao Minh cho Công an huyện Củ Chi điều tra, xử lý.

Biết tin Minh bị bắt, bị cáo Trần Thị Ánh Nguyệt (mẹ Minh) cùng bạn gái anh ta nhờ một người tên Dương (chưa rõ lai lịch) liên hệ với Hồng, nhờ "chạy án" cho Minh.

Hồng nói chị ta quen biết với điều tra viên tên Hùng ở Công an huyện Hóc Môn, có thể lo cho Minh tại ngoại và hưởng án treo. Sau đó, Hồng đưa bà Nguyệt tới trụ sở Công an huyện Hóc Môn, bảo chờ ở ngoài để chị ta vào “lo việc”.