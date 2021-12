Tìm cách bảo vệ, giữ chân nhân viên giao hàng

Theo ghi nhận, ngay từ đầu đợt dịch thứ 4, nhiều doanh nghiệp giao nhận đã nhanh chóng đưa ra kế hoạch hành động với mục tiêu kép: “Đảm bảo an toàn, Giữ vững an tâm” cho người lao động. Các doanh nghiệp đều triển khai việc tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho đội ngũ nhân viên cũng như thực hiện các biện pháp phòng chống như: đo thân nhiệt đều đặn 2 lần/ngày, quét mã QR khai báo y tế mỗi ngày, thực hiện 5K giao hàng không tiếp xúc, đeo khẩu trang và bao tay y tế trong quá trình khai thác, đóng gói hàng hóa…

Đặc biệt, một số doanh nghiệp còn ứng dụng công nghệ chống dịch trực tiếp vào các hoạt động của nhân viên, đảm bảo an toàn tối đa chọ họ lẫn khách hàng. Chẳng hạn, ứng dụng giao hàng của J&T Express với hệ thống Track and Trace, không chỉ giúp shipper và khách hàng theo dõi hành trình vận chuyển đơn hàng, mà còn là công cụ hiệu quả giúp truy vết hành trình một cách nhanh chóng trong trường hợp cần cung cấp thông tin chính xác tới cơ quan chức năng. Hay “Tem bưu kiện an tâm” dán trên mỗi kiện hàng có ghi số đo thân nhiệt của shipper, hay việc shipper J&T đeo huy hiệu xác nhận “Tôi đã tiêm Vaccine Covid-19” cũng giúp nêu cao trách nhiệm và ý thức phòng, chống dịch của nhân viên, đồng thời giúp khách hàng có thể yên tâm hơn khi giao, nhận hàng…