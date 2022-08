Tìm bị hại vụ rao bán cây cảnh trên Facebook để lừa đảo

Ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này đang thụ lý, điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Hồ Ngọc Linh (32 tuổi, quê xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) thực hiện.

Theo cơ quan điều tra, ngoài nạn nhân đã xác định được danh tính, một số bị hại chưa xác định được do không trình báo. Công an đề nghị những ai bị Linh chiếm đoạt tài sản thì liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận hoặc điều tra viên Tán Văn Ánh, điện thoại 0902 027 468.