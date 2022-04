Tìm bị hại mua đất dự án “ma” của Công ty KingLand

Từ cuối tháng 4/2019 đến tháng 5/2019, Công ty KingLand đã bán nền đất dự án cho nhiều cá nhân, thu 100% số tiền trên hợp đồng. Số tiền này Trịnh Quốc Hưng dùng để chi trả các khoản tiền lương, hoa hồng cho nhân viên bán hàng, chi tiền làm dịch vụ dự án và mua quỹ đất mới.

Xác minh tại UBND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương được biết, thửa đất mà Công ty KingLand có kế hoạch xây dựng dự án khu nhà ở KingLand Home City 5 là đất nông nghiệp và không có dự án KingLand Home City 5 nào trên thửa đất này.

Cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 40 đơn tố giác của nhiều cá nhân tố cáo ông Trịnh Quốc Hưng có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng hợp tác đầu tư của dự án Khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5), tại địa chỉ ấp Đồng Sến, xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Sau khi nhận tiền mua đất dự án của họ, Công ty KingLand đã không thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án mà tiến hành thanh lý hợp đồng, nhưng không hoàn trả lại số tiền đã nhận của khách hàng và chiếm đoạt.