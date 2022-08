TikToker xúc phạm người miền Trung bị phạt 10 triệu đồng

Trước đó, ngày 12/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp Công an TP Đà Lạt triệu tập H.N.M. (SN 1999, tạm trú TP Đà Lạt, Lâm Đồng) sau khi M. đăng tải video với nội dung "Bạn nghĩ sao về người miền Trung" có nhiều nội dung xúc phạm người miền Trung.