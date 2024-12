TikToker Lê Tuấn Khang đã tạm lánh mặt vì quá nhiều người tìm đến

Do có nhiều người đã đến nhà TikToker Lê Tuấn Khang để chụp hình với “thần tượng" đăng mạng xã hội, Khang đã tạm lánh mặt, gia đình cũng đóng cửa không tiếp khách. Ngày 3-12, trao đổi qua điện thoại với PV PLO, Trưởng Ban nhân dân ấp Ba Rinh, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng xác nhận: “Nhà của anh Lê Tuấn Khang (TikToker Lê Tuấn Khang) hiện đã đóng cửa, không tiếp khách”. Ông này cũng cho biết sau khi Khang bất ngờ “nổi tiếng” có nhiều người đã đến nhà anh để chụp hình với “thần tượng" đăng mạng xã hội, trong đó, chủ yếu là các em học sinh. Sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Lê Tuấn Khang bị nhiều người tìm đến nhà để chụp hình, giao lưu... Ảnh: NGUYỄN TRINH Để tránh bị làm phiền, hiện Khang đã tạm lánh mặt, gia đình cũng đóng cửa không tiếp khách. Ảnh: NGUYỄN TRINH “Người lớn cũng có, nhưng không nhiều lắm, chủ yếu là học sinh đến nhà kiếm em Khang; cũng có người ngoài địa phương lại tìm, nhưng gia đình cũng không tiếp chuyện. Tôi có gặp ba mẹ Khang và được biết do có quá đông người đến tìm Khang nên em đã tạm lánh mặt, gia đình cũng đóng cửa không tiếp khách để không bị làm phiền” - Trưởng Ban nhân dân ấp ba Rinh cho biết thêm. Trước tình hình trên, để đảm bảo an ninh trật tự cho địa phương,Theo ông Trương Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, cho hay sẽ chỉ đạo Công an và Ban nhân dân ấp nắm kỹ tình hình đông người tìm đến nhà TikToker Lê Tuấn Khang. “Nếu bà con đến với mức độ nhiều hơn bình thường, gần như tập trung đông người sẽ yêu cầu lực lượng ổn định trật tự, không để ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương” - Chủ tịch UBND xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cho hay. Kênh TikTok của Lê Tuấn Khang hiện đã đạt hơn 11 triệu lượt người theo dõi. Ảnh chụp màn hình Lê Tuấn Khang (22 tuổi), vừa được nhận giải thưởng TikTok Awards Vietnam 2024 ở hạng mục Nhà sáng tạo nội dung Giải trí của năm. Sau đó, vì nhiều lý do, Khang trở nên nổi tiếng. Theo tìm hiểu, trước đây, trang TikTok Lê Tuấn Khang chỉ khoảng 4 triệu lượng người theo dõi thì hiện nay đã hơn 11 triệu. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê miền Tây, trên kênh TikTok của mình, Khang làm nhiều video chủ yếu mô tả, kể lại cuộc sống thường ngày. Cũng có nhiều video mang tính giải trí cao, trong đó có chi tiết “đám giỗ bên cồn” và hiện nay đã trở thành “viral” trên mạng xã hội. CHÂU ANH