TikToker đua nhau 'flex' nhà đẹp theo mốt bật tắt đèn theo nhạc

Your browser does not support the video tag.

Video: Cô giáo nổi tiếng TikTok Ninh Quế Anh nhanh chóng bắt trend này, nhận hơn 12 triệu view. (Nguồn: Tiktok/@quanh1099)

Mạng xã hội TikTok đang nổi rần rần trào lưu "bật tắt đèn theo nhạc". Trend này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của giới trẻ vì rất dễ thực hiện, lại phù hợp với "hội thích flex nhà cửa".