TikTok lợi hại đến đâu?

TikTok sử dụng âm nhạc tạo xu thế thu hút hàng triệu người dùng



Trẻ em sớm làm quen với những nội dung ảo đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. “Nếu não trẻ quen với những thay đổi liên tục, não sẽ khó thích nghi với một hoạt động phi kỹ thuật số, nơi mọi thứ không di chuyển nhanh như vậy” là một cảnh báo của TS Michael Manos trên tờ Wall Street Journal.



Thay vì khuyến khích người dùng giao lưu, kết bạn với người khác (dù chỉ là trên môi trường số), thì người dùng TikTok có xu hướng tương tác với thuật toán, cũng có thể nói tương tác với chính mình.



Các clip cá nhân hóa do thuật toán mang lại kích hoạt một phần não giúp bạn tập trung hơn vào chúng. Một nhóm nghiên cứu đã tiến hành quét não người dùng TikTok và nhận thấy họ có các phản ứng như nghiện. Vì tò mò do không thể đoán trước sẽ được xem gì tiếp theo nên người dùng TikTok sẽ khó chủ động dứt ra khỏi việc xem ứng dụng.



Quá trình xem TikTok giải phóng dopamine gây hưng phấn. Và khi chúng ta ngừng lại, não không kịp sản sinh ra dopamine có thể gây ra các triệu chứng trầm cảm và lo lắng.



TIKTOK ĐÃ LÀM GÌ ÂM NHẠC?



Nhu cầu sử dụng âm nhạc của tầm 1 tỷ người dùng TikTok đương nhiên rất cao. Nhất là khi TikTok cho phép người dùng sử dụng các đoạn nhạc có sẵn để lồng vào clip của mình. Những bản nhạc trở thành xu hướng được tái sử dụng hàng triệu lần khiến tác giả của những đoạn nhạc đó trở nên nổi tiếng toàn cầu. Vì thế ngày càng có nhiều ca sĩ quan tâm tới việc phát hành nhạc trên TikTok. Họ sẵn sàng cắt nhỏ bài hát của mình ra, làm nó trở nên sôi động bằng cách tua nhanh lên… miễn sao chiều lòng người xem TikTok. Từ đó hình thành thể loại “bài hát TikTok” với những đặc thù riêng, có khi nhờ vào may rủi hơn là đầu tư sáng tạo.



Theo ông Lâm Thời Đại (Giám đốc điều hành hãng đĩa Thời Đại), các hãng đĩa hiện nay đều phải nghĩ đến việc phát hành bài mới trên TikTok như một cách đăng ký bản quyền. Từ đó người dùng TikTok có thể tha hồ sử dụng những đoạn nhạc ngắn (15-30 giây) do hãng đĩa cung cấp miễn phí. Khi muốn được TikTok quảng bá, ca sĩ có thể tặng luôn bài hát cho TikTok. Tất nhiên các hãng đĩa có uy tín sẽ không làm chuyện đó. Họ đều có những công cụ để phát hiện các đoạn nhạc được sử dụng trái phép (kể cả khi nó đã được remix) trên TikTok để đòi bản quyền về cho nghệ sĩ.



Ông Đại không lựa chọn mà đưa tất cả các sản phẩm mới của mình lên TikTok cùng lúc với các nền tảng khác như Facebook, Instagram, Twitter... Để phủ sóng sản phẩm và hình ảnh nghệ sĩ nhanh nhất có thể. Vả lại cũng không thể đoán được bài nào sẽ thành xu hướng trên mạng xã hội. TikTok từng làm nóng lại những bài hát đã sinh ra cách đây nhiều chục năm, kể cả của những nghệ sĩ địa phương.