TikTok gỡ bỏ 139 tài khoản thường xuyên đăng nội dung chống phá Đảng, Nhà nước

Bộ TT&TT cảnh báo, khi bị tấn công mạng, mất an toàn thông tin, các cơ quan sẽ phải đối mặt với việc lộ lọt những thông tin, chính sách quan trọng khi đang trong quá trình xây dựng, ban hành. Việc này còn dẫn đến tình trạng bị lợi dụng để đưa các thông tin vi phạm pháp luật, thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, tin giả (tấn công thay đổi giao diện, chèn thông tin cá độ, cờ bạc...).

Trong các tháng đầu năm 2023, Bộ TT&TT đã đôn đốc các cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hệ thống thông tin thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin mạng; xác định cấp độ và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ, triển khai mô hình bảo vệ 4 lớp trước khi đưa vào sử dụng...

Cụ thể, Bộ TT&TT thông thường xuyên đôn đốc các bộ, ngành, địa phương ưu tiên tối thiểu 10% kinh phí chi cho công nghệ thông tin để triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin của cơ quan.

Theo đó, Chính phủ đã đẩy nhanh việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; tăng cường kiểm tra việc bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về thu thập, xử lý thông tin cá nhân (nhiệm vụ đang thực hiện).

Trong các vấn đề được báo cáo đề cập, có nhiều nội dung đáng chú ý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng.

Các đơn vị cũng có thể đối mặt nguy cơ mất quyền kiểm soát, điều hành hệ thống quan trọng hoặc làm gián đoạn hoạt động của hệ thống thông tin.

Khi bị mất an toàn thông tin, trang web các cơ quan, tổ chức dễ bị lợi dụng để đưa các thông tin vi phạm pháp luật, thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, tin giả

Đến hết tháng 8, cơ quan quản lý ngăn chặn 7.428 web/blog vi phạm, trong đó có 2.245 website lừa đảo; bảo vệ 9,6 triệu người dân không truy cập vào các website lừa đảo.

Giai đoạn 2020 - 2023, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đã ghi nhận và cảnh báo, hướng dẫn xử lý 40.629 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam.

Riêng năm 2022, cơ quan chức năng đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý 76 website chuyên phát tán, cài cắm mã độc vào máy tính, điện thoại và thiết bị di động của người dân thông qua các phần mềm bẻ khóa.

Để khắc phục tình trạng này, Chính phủ sẽ chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng. Hàng năm, có khoảng 2.000 kỹ sư an toàn thông tin mạng tốt nghiệp và khoảng 6.000 lượt cán bộ kỹ thuật của cơ quan Nhà nước được đào tạo, tập huấn về an toàn thông tin.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT đã chỉ đạo triển khai hệ thống cảnh báo, ngăn chặn tên miền độc hại quốc gia để người dân không bị lừa truy cập vào các website lừa đảo và bị lấy trộm thông tin cá nhân.