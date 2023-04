TikTok dẫn giới trẻ từ clip vui vẻ đến thao túng toàn bộ hành vi, nhận thức

- Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố 6 sai phạm của TikTok tại Việt Nam và sẽ tiến hành thanh tra toàn diện nền tảng này. Ông đánh giá thế nào về những sai phạm của TikTok?

Nếu nhìn vào lợi ích quốc gia, nhất là vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống, rồi tư tưởng – chính trị cho giới trẻ thì những sai phạm của TikTok là vấn đề không hề nhỏ. TikTok dùng ngay chính không gian mạng của chúng ta, tức là “đất” của chúng ta để thao túng nhận thức của giới trẻ, làm lệch lạc nhận thức giá trị, đặc biệt nhận thức sai lệch về lịch sử, giá trị, giáo dục, văn hoá; từ đó, dần dần thay đổi nhận thức về chủ quyền quốc gia và trách nhiệm công dân, …Hiểu biết sai, dẫn đến nhận thức sai lệch, khiến quan niệm giá trị lệch lạc; từ đó thay đổi hành vi, lối sống theo hướng tiêu cực để phục vụ mục đích của họ.

Nhìn rộng hơn, đặt trong bối cảnh bùng nổ thông tin trên mạng xã hội, liên quan đến vấn đề an ninh mạng quốc gia, liên quan đến an ninh chính trị, an ninh quốc gia trong công nghệ 4.0, thì đây còn là cuộc chiến tranh phi truyền thống. Nếu không sớm quyết liệt ngăn chặn, chúng ta sẽ mất đi chủ quyền trên không gian mạng và không chỉ trên không gian mạng, chúng ta sẽ dần mất đi hệ giá trị được xây dựng nhiều năm qua, xa rời những giá trị mà chúng ta cần hướng tới. Một khi giới trẻ dần quên đi lịch sử, dần xa truyền thống và mất phương hướng trong hiện tại thì sẽ bị thế lực khác thao túng, dẫn dắt…

Các biện pháp mạnh tay để ngăn chặn tác động xấu của TikTok là rất cần thiết.

- Trước thực trạng nhiều nội dung xấu độc xuất hiện trên các nền tảng xuyên biên giới, trong đó có TikTok, có ý kiến cho rằng cần biện pháp mạnh tay, như cấm hoạt động tại Việt Nam. Ý kiến của ông về điều này như thế nào?

Tôi nghĩ các biện pháp mạnh tay là rất cần thiết, nếu có thể cấm được ngay thì tốt nhất. Tuy nhiên, dựa trên tình hình thực tế, muốn cấm TikTok hoạt động tại Việt Nam, chúng ta phải làm từng bước.

Trước mắt, tôi nghĩ cần có sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị; trước hết là các cơ quan như Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hệ thống nhà trường cùng các cơ quan báo chí – truyền thông.

Cùng với đó, chúng ta cần xây dựng được nền tảng công nghệ, mạng xã hội của riêng mình. Trong cuộc cách mạng 4.0, chúng ta cần phát triển nền tảng công nghệ của mình, không thể cứ lệ thuộc vào các quốc gia có nền tảng công nghệ phát triển. Không có nền tảng công nghệ, không làm chủ được công nghệ quốc gia thì sẽ dẫn đến nhiều bất cập.

Để nâng cao nhận thức của xã hội, nhất là giới trẻ, cần có góp sức của các cơ quan truyền thông, đẩy mạnh chiến dịch truyền thông trong toàn cộng đồng, gia đình, nhà trường, phân tích cho giới trẻ hiểu thì chúng mới có khả năng tự bảo vệ mình. Sau đó là các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là Đoàn Thanh niên cùng các doanh nghiệp.

Tất cả phải cùng vào cuộc thì mới có thể đấu tranh và ngăn chặn được cuộc xâm lăng sức mạnh mềm đang diễn ra, ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích quốc gia, đến tương lai phát triển.