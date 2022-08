TikTok có thể gây nên tai họa vào tháng 11

Thuật toán bí mật có thể tạo ra thảm họa

Giới chuyên gia cho rằng tin giả sẽ tiếp tục hoành hành trên TikTok nếu mạng xã hội này không công bố dữ liệu về nguồn gốc các video hay công khai thuật toán của mình.

“Ít nhất Facebook và Twitter vẫn phần nào có tính minh bạch, rõ ràng. Nhưng với TikTok, chúng tôi không có tài liệu, không truy cập được dữ liệu. Vì thế, chúng tôi không thể biết tài khoản nào bị khóa, nội dung nào bị xóa hay tiêu chuẩn gỡ nội dung là gì”, Filippo Menczer, giáo sư tại Indiana University, chia sẻ.

TikTok vẫn còn thiếu rõ ràng về thuật toán và các quy định, tiêu chí đánh giá của mình. Ảnh: AP.



Các nhà lập pháp Mỹ cũng yêu cầu TikTok cung cấp thêm thông tin về hoạt động của mình do lo ngại nguy cơ an ninh quốc gia. Đáp lại, công ty mạng xã hội cho biết sẽ quản lý dữ liệu người dùng Mỹ tách biệt so với công ty mẹ ở Trung Quốc.

Hiện, TikTok không tiết lộ số người kiểm duyệt nội dung hãng đang sở hữu. Nhưng những nhân viên kiểm duyệt trước đây của TikTok đã lên án về điều kiện làm việc khắc nghiệt, buộc phải xem những nội dung thiếu lành mạnh.

Hồi tháng 3, 2 cựu nhân viên của TikTok đã khởi kiện hãng công nghệ vì công việc đầy ác mộng tại đây. Họ phải làm việc 12 giờ/ngày, xem những video phản cảm như thuyết âm mưu, tin giả về các vấn đề chính trị và hình ảnh sai lệch về các ứng cử viên tổng thống.

Do đó, khi kỳ bầu cử năm 2022 diễn ra, các nhân viên kiểm duyệt nội dung sẽ càng phải đối diện với nhiều khó khăn hơn vì những bài viết về chính trị trên TikTok sẽ trải rộng và lan truyền khắp nơi.

“Điểm mấu chốt là các nền tảng cần nỗ lực hơn để giải quyết vấn nạn này. Trong đó, TikTok với quy mô, tốc độ tăng trưởng khổng lồ và hàng loạt những vấn đề tồn đọng cần phải cố gắng hơn cả”, Graham Brookie, Giám đốc điều hành của Digital Forensic Research Lab, nhận định.

(Theo Zing)