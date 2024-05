TikTok bắt đầu gắn nhãn nội dung AI

“AI mang lại nhiều cơ hội sáng tạo đáng kinh ngạc, nhưng nó có thể gây nhầm lẫn hoặc đánh lừa người xem nếu họ không biết nội dung là do AI tạo ra. Việc gắn nhãn giúp làm rõ ngữ cảnh - đó là lý do tại sao chúng tôi đánh dấu AIGC được tạo bằng các hiệu ứng AI của TikTok và đã yêu cầu người sáng tạo gắn nhãn AIGC trong hơn một năm”, ông Adam Presser, người quản lý an ninh của TikTok cho biết.

Không chỉ vậy, TikTok sẽ bắt đầu áp dụng công nghệ chữ ký kỹ thuật số, được gọi là Thông tin Xác thực Nội dung, cho các video được tải xuống từ chính nền tảng của nó. Điều này cho phép các nền tảng khác xác định “thời gian, địa điểm và cách nội dung được tạo hoặc chỉnh sửa”, ông Presser nói. Tuy nhiên, chỉ những nội dung được tạo bởi các nền tảng mà cũng là thành viên của C2PA mới có thể được gắn nhãn, bao gồm hầu hết công ty dẫn đầu trong lĩnh vực AI như Microsoft, Google và Adobe.